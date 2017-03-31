Первый смартфон Meizu с двойной камерой показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии готовящегося к выпуску смартфону Meizu, который пока не был представлен официально. Судя по всему, на фото показан первый смартфон Meizu с двойной камерой.

Можно разглядеть на задней панели двойную камеру со светодиодной вспышкой. Также на фото представлены три варианта расцветки — золотистый, серый и зеленый. Источник отмечает, что смартфон войдет в серию недорогих моделей Meizu Blue Charm, за пределами Китая называемой как M-серия. Технические подробности смартфона пока неизвестны.



