Motorola вернет легендарный RAZR в виде Moto Mod

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, решила возродить легендарную раскладушку RAZR, но в виде сменной функциональной панельки Moto Mod. По крайней мере, на это намекает сообщение малазийского подразделения Moto в социальной сети Facebook.





Как именно себе представляет производитель RAZR в виде Moto Mod пока неясно. Однако намек дается довольно прозрачный — другой настолько легендарной модели Moto в 2000-х просто не было. Буквально в подписи к картинке говорится следующее: "Возвращение культового Moto, изменившего 2000-е. На этот раз новый и улучшенный, в виде Moto Mod."

Напомним, панельки Moto Mod расширяют функциональность смартфонов Moto Z, добавляя им такие возможности, как ультразум для камеры, акустику, проектор, аккумулятор и так далее.