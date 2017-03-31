Флагманскому OnePlus 5 пророчат 2K-дисплей и 8 ГБ оперативной памяти

Китайский ресурс PCpop поделился рендерами и подробностями о технических характеристиках готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 5, который пока не был представлен официально.


По данным источника, OnePlus 5 окажется обладателем 5,5-дюймового дисплея с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), топового процессора Qualcomm Snapdragon 835 и целых 8 ГБ оперативной памяти.

Также отмечаются 23-мегапиксельная основная камера с системой оптической стабилизации изображения и аккумулятор на 3000 мАч. Рендеры показывают дисплей практически во всю переднюю поверхность, возможно с загнутыми кромками.

Источник
PCpop
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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