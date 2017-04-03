Apple готовит собственный GPU для iPhone и iPad

Компания Apple разрабатывает собственную графику для своих мобильных устройств. Об этом сообщила компания Imagination Technologies в официальном заявлении.





Imagination Technologies стоит за графическими решениями PowerVR, которые сейчас используется в устройствах на базе iOS.

Компания рассказала, что Apple проинформировала ее о ведущейся независимой разработке графики и отказе от интеллектуальной собственности Imagination Technologies в своих новых продуктах в период от 15 месяцев до двух лет.