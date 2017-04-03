Смартфон BQ-5059 Strike Power с аккумулятором на 5000 мАч оценен дешевле 6,5 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфон BQ-5059 Strike Power. Его главной изюминкой стал емкий аккумулятор на 5000 мАч. По словам производителя, такой аккумулятор и специальные настройки на смартфоне позволяют гаджету работать более трех суток от одной подзарядки.


Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъдерный процессор Mediatek MT6580, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 64 ГБ.

Размеры составляют 143 х 73 х 9,9 мм, а вес — 177 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон BQ-5059 Strike Power предлагается в трех цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 6490 рублей.

Источник
BQ
Теги
смартфон ANDROID BQ

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