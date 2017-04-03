Meizu Pro 7 с изогнутым дисплеем засветился на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.


Согласно рендеру, Meizu Pro 7 может похвастаться уменьшенными кромками сверху и снизу дисплея, а также загнутым экраном на боковые кромки. Он явно продолжает традицию, введенную Samsung Galaxy S8 и LG G6. При этом сенсорная домашняя кнопка заменена на аппаратную, что несколько странно для флагмана 2017 года.

Согласно более ранним слухам, Meizu Pro 7 базируется на десятиядерном MediaTek Helio X30, получит AMOLED-дисплей и металлический корпус. Также предсказывается как минимум 4 ГБ оперативной памяти.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
LeEco LE X920 с двойной камерой показался на видео
Apple выпустила iOS 10.3.1 с исправлением ошибок
Yotaphone 3 может появиться в предзаказе летом

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 109
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 57
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41