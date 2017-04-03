Meizu Pro 7 с изогнутым дисплеем засветился на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.





Согласно рендеру, Meizu Pro 7 может похвастаться уменьшенными кромками сверху и снизу дисплея, а также загнутым экраном на боковые кромки. Он явно продолжает традицию, введенную Samsung Galaxy S8 и LG G6. При этом сенсорная домашняя кнопка заменена на аппаратную, что несколько странно для флагмана 2017 года.

Согласно более ранним слухам, Meizu Pro 7 базируется на десятиядерном MediaTek Helio X30, получит AMOLED-дисплей и металлический корпус. Также предсказывается как минимум 4 ГБ оперативной памяти.