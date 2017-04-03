Смартфон Micromax Canvas Power 2 получил аккумулятор на 4700 мАч

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России смартфона Micromax Canvas Power 2 (модельный номер Q398). Главной его особенностью стал емкий аккумулятор на 4700 мАч. Как обещает производитель, смартфон можно активно использовать без дополнительной зарядки в течение нескольких дней.


Micromax Canvas Power 2 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Поддерживаются две SIM-карты. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Смартфон Micromax Canvas Power 2 Q398 доступен по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей.

Источник
Micromax
Теги
смартфон ANDROID Micromax

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