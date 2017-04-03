Флагманский Nokia 9 получит камеру Carl-Zeiss и звук OZO audio

Профильный ресурс NokiaPowerUser опубликовал со ссылкой на анонимный источник довольно подробные характеристики готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 9, который пока не был представлен официально.





Если верить утечке, смартфон получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельную фронтальную камеру, а также 22-мегапиксельную двойную основную камеру с оптикой Carl-Zeiss.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит емкость 3800 мАч и технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick-Charge 4. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Среди особенностей отмечаются сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз, технологию пространственного звука Nokia OZO audio, защита от воды по стандарту IP68.