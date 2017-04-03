Прототип Samsung Galaxy S8 с двойной камерой показался на фото

Перед анонсом флагманских Samsung Galaxy S8 и S8+ в сети встречались сообщения о том, что Samsung может оснастить их двойными основными камерами. Как оказалось, эти слухи были небеспочвенными — у компании были такие прототипы. На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии, на которых представлены, как утверждается, именно прототипы Galaxy S8 с двойной камерой.

Как можно увидеть на фото, на задней панели устройства с хорошо читающийся маркировкой SM-G955F имеется два модуля камеры, пульсомер и светодиодная вспышка, а вот сканера отпечатков пальцев, напротив, нет.

Samsung известна своей вполне логичной традицией пробовать разные прототипы для высококлассных смартфонов перед выбором финальной версии. Возможно, корейский гигант работал над Galaxy S8+ с двойной камерой и сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.