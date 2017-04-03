Глава Xiaomi подтвердил анонс Xiaomi Mi 6 в апреле

Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, во время живой трансляции подтвердил грядущий анонс флагманского Xiaomi Mi 6 в текущем месяце, то есть апреле.


Глава Xiaomi не назвал точную дату, только месяц. Согласно прошлым утечкам анонс может состояться с 11 или 18 апреля.


Буквально на днях, появилось сообщение, что смартфон может получить камеру на 30 Мп, возможно, сдвоенную — 2 х 15 Мп. При этом ранее утверждалось, что Xiaomi Mi 6 оснащается 19-мегапиксельной камерой на основе Sony IMX400, а Xiaomi Mi 6 Plus — двойной 12-мегапиксельную на основе Sony IMX 362.

Согласно предварительным утечкам, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus.

Также можно отметить аккумулятор на 3200 мАч в младшей модели и 4500 мАч в старшей. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
MyDrivers
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