Yotaphone 3 может появиться в предзаказе летом

Компания Yota Devices опубликовала на сайте Yotaphone тизер, намекающий на выпуск нового устройства. На картинке видны очертания смартфона и надпись "Скоро увидимся. Открытие предзаказа этим летом". Данное заявление можно рассматривать как намек на дебют Yotaphone 3 летом.


Напомним, в марте Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», пожаловался, что Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но не запускает производство из-за китайского инвестора China Baoli Technologies, который не выделяет необходимое финансирование.

Текущее поколение, YotaPhone 2 был выпущен в 2014 году. YotaPhone 3 изначально планировали выпустить в первом квартале 2016-го года, однако этого так и не произошло.

В 2015 году было объявлено о продаже пакета акций Yota Devices инвестиционному холдингу Rex Global Entertainment, сейчас известному как China Baoli Technologies. Изначально планировалась продажа контрольных 64,9%, но затем остановились на доле в 30%.

Источник
Yotaphone
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