Десятиядерный Alcatel Flash стал первым смартфоном с двумя двойными камерами

Бренд мобильных устройств Alcatel, сейчас принадлежащий китайской компании TCL, представил новый смартфон Alcatel Flash. По словам производителя, это первый в мире смартфон, получивший как двойную основную, так и двойную фронтальную камеры.


Основаная камера состоит из двух 13-мегапиксельных модулей с апертурой f/2.0, один монохромный, второй RGB на базе сенсора Sony IMX258, как у LG G6. Фронтальная камера сочетает основной модуль на 8 Мп и вспомогательный модуль на 5 Мп, оба с апертурой f/2.0. Смартфон также может похвастаться двухцветными светодиодными вспышками как на задней, так и на передней панелях.


Alcatel Flash оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, десятиядерным процессором Mediatek Helio X20, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения, аккумулятором на 3100 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n,) Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, есть порт USB Type-C.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL Alcatel Flash

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