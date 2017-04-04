Белый Nokia 6 появится в продаже 11 апреля

Судя по всему, вскоре состоится не только релиз Nokia 6 за пределами Китая, но и его новой цветовой вариации. На сайте китайского ритейлера JD появилось описание белой (или серой) версии смартфона. Ранее он был доступен только в черном.





JD начнет продажи светлого Nokia 6 с 11 апреля 2017 года. На данный момент доступны для предзаказы версии с 32 и 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене порядка 217 и 246 долларов США.

Напомним, Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia, который представила компания HMD Global. На данный момент он продается только в Китае. Международная версия Nokia 6 дебютировала на выставке MWC 2017 в Барселоне, но пока не поступила в продажу.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG. Также стоит отметить стереодинамики. Размеры составляют 154 x 75,8 x 7,8 мм.