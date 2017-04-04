Складной смартфон Samsung дебютирует только в 2019 году

Главный инженер Samsung Display заявил, что складные смартфоны с гибкими дисплеями не выйдут в продажу до 2019 года. Об этом сообщило корейское издание KoreaHerald.


По словам источника, сейчас хорошо продаются смартфоны с тонкими рамками вокруг дисплея, а складные дисплеи еще нуждаются в технической доработке.

Отметим, что в последнее время ходит очень много слухов о том, что Samsung готовится выпустить складной смартфон с гибким дисплеем, который в открытом состоянии сможет заменить собой планшет. По одной из версий, дебют такого смартфона, известного под названием Galaxy X, может состояться даже раньше фаблета Samsung Galaxy Note 8 — в третьем квартале 2017 года. А этом случае наиболее вероятным местом анонса станет сентябрьская выставка IFA. Относительно Galaxy X пока достоверно известно не слишком много. Смартфон может выйти в двух версиях — Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus.

Источник
KoreaHerald
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смартфон Samsung Samsung Galaxy X

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