Caviar выпускает Samsung Galaxy S8 с половиной двуглавого орла

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, решила выпустить несколько версий свежего флагманского смартфона Samsung Galaxy S8.


Модель Atlante Great Russia предлагается в "парном" дизайне с корпусами из белого и обычного золота— каждый аппарат несет на себе половину двуглавого орла с Герба России. Если купить обе версии, то можно собрать "пазл" — целого орла.

У модели Atlante Great Russia White Gold с покрытие белым золотом изображена левая половина двуглавого орла, выполненная в желтом золоте. Версия Atlante Great Russia Gold с покрытием из обычного золота получила правую половину орла, отделанную белым золотом.

Caviar также предлагает Samsung Galaxy S8 в ударопрочном корпусе из закаленного пуленепробиваемого титана марки ВТ 23 и модификацию, декорированную кожей аллигатора в сочетании с золотой отделкой логотипа и контуров камеры.

Стоимость моделей Great Russia — 144 тысяч рублец. Кроме того, владельцы Samsung Galaxy S8 могут заказать моддинг по цене от 59 990 рублей.

Источник
Caviar
Теги
смартфон ANDROID Россия Samsung Samsung Galaxy S8 Caviar

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