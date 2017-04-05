Huawei представила Honor 6C в Европе

Компания Huawei представила в Европе относительно недорогой смартфон Honor 6C. Он оценен в 229 евро. Смартфон оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами.


Аппаратной основой стал восмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Смартфон станет доступен в трех цветовых вариантах в конце апреля.

Источник
HDblog.it
Теги
смартфон ANDROID Huawei

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