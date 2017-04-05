Мощный Huawei Honor 8 Pro представлен официально

Компания Huawei официально представила европейскую версию флагманского смартфона Honor V9 с двойной основной камерой. Модель получила название Honor 8 Pro.





Технические параметры Honor 8 Pro в основном совпадают с Honor V9, сейчас продающимся в Китае. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной 12+12 Мп с апертурой f/2.2 и возможностью съемки 4K-видео.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, предусмотрен порт USB Type-C. Размеры составляют 157 x 77,5 x 6,97 мм, а вес — 184 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.

Huawei Honor 8 Pro оценен в 549 евро и доступен для предварительного заказа в официальном онлайн магазине vMall.eu. Продажи стартуют с 20 апреля 2017 года.