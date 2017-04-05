Смартфон Huawei Y5 2017 представлен официально

Компания Huawei представила недорогой смартфон Huawei Y5 версии 2017 года. Смартфон поддерживает сотовые сети 4G LTE и получил аккумулятор емкостью 3000 мАч.





Huawei Y5 2017 оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио. Размеры составляют 143,8 x 72 x 8,35 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Смартфон будет доступен в пяти цветовых вариантах. Цена и сроки выпуска пока не объявлены.