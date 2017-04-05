LeEco Le Max 3 c двойной камерой показался на фото

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал подборку живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le Max 3 (модельный номер Le X850), который пока не был представлен официально.

Судя по фото, смартфон получил двойную основную камеру, заключен в металлический корпус и обладает довольно внушительной толщиной. На задней панели расположился также сканер отпечатков пальцев, имеется порт USB Type-C.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), а его аппаратной основой стал процессор Snapdragon 821. Также он может похвастаться 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 13-мегапиксельной основной камерой.

Прочие параметры включают 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3900 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS. Предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB Type C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EUI 5.8. Размеры составляют 157,25 х 77,95 х 7,99 мм, а вес — 185 граммов.

Дебют LeEco Le Max 3 ожидается 11 апреля 2017 года.