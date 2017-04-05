Смартфон LG Stylus 3 со стилусом вышел в России

Компания LG Electronics сообщила о начале продаж в России смартфона Stylus 3. Модель получила большой дисплей и комплектуется стилусом, который хранится в отсеке корпуса. По словам производителя, стилус улучшен по сравнению с прошлым поколением. Он обладает наконечником на 1,8 мм и способен распознавать наклон.





LG Stylus 3 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратно основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Размеры составляют 155,6 x 79,8 x 7,4 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон LG Stylus 3 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей.