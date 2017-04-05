Тинькофф Банк запускает виртуального оператора через Tele2

Tele2 и Тинькофф Банк объявили о заключении соглашения. В рамках этой договоренности, компании создадут виртуального оператора сотовой связи (MVNO) — «Тинькофф Мобайл».





«Тинькофф Мобайл» будет работать с использованием сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор получит собственный код сети, выделенный диапазон номеров и SIM-карты. Он предложит свои тарифы и набор услуг.

Абонентами виртуального сотового оператора смогут все желающие, а не только клиенты Тинькофф Банка. Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей, которая охватывает всю Россию.

Олег Тиньков пообещал абонентам «удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг».