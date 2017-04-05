ВКонтакте тестирует виртуального оператора VK Mobile

Команда социальной сети ВКонтакте начала тестирование виртуального мобильного оператора VK Mobile. В онлайн-магазине Google Play уже доступно приложение VK Mobile, а в самой соцсети запущено закрытое сообщество для участников тестов.


Приложение VK Mobile требует для использования действующую SIM-карту VK Mobile. Оно позволяет пополнять баланс, следить за начислением бонусов на счет, за информацией об остатках, управлять услугами, а также получить информацию о тарифном плане и посмотреть детализацию по расходам.

Судя по информации из приложения, абоненты смогут получать кэшбек по покупкам у партнеров оператора, абонентская плата может составить 399 рублей в месяц, а возврат с покупок на счет достигнуть 50%. Вероятнее всего, это просто временные заглушки, а реальные цифры будут другими.

Судя по всему, виртуальный оператор работает с использованием сети МегаФона, в прошлом году тот подавал заявку на регистрацию товарного знака VKmobile, который охватывал бы, в том числе и услуги телефонии.

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