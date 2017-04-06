Продвинутый ZTE nubia Z17 mini с двойной камерой представлен официально

Компания ZTE представила официально смартфон nubia Z17 mini, о котором ходило порядком слухов. Он получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельным монохромным модулем и 13-мегапиксельным цветным модулем на базе сенсора Sony IMX258, с системой оптической стабилизации изображения и возможностью записи 4K-видео.





ZTE nubia Z17 mini оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 653, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 200 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2950 мАч и возможностью быстрой зарядки.





Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4.0. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Размеры составляют 146,65 × 72,5 × 7,45 мм, а вес — 155 граммов.





ZTE nubia Z17 mini поступит в продажу с 13 апреля в Китае. Цена составляет 246 долларов за версию с Qualcomm Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти, 289 долларов за версию с Qualcomm Snapdragon 653 и 6 ГБ оперативной памяти.