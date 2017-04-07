Стартовали продажи Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite в России

Компания Huawei начала официальные продажи в России смартфонов Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Они доступны в онлайн-магазине Huawei, а затем появятся и в розничных магазинах.





Honor 8 Pro представляет собой европейскую версию флагманского смартфона Honor V9 с двойной основной камерой, уже продающуюся в Китае. Смартфон предлагается за 34 990 рублей.





Смартфон оснащается 5,7-дюймовым с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной 12+12 Мп с апертурой f/2.2 и возможностью съемки 4K-видео. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.





Смартфон Honor 8 Lite до 17 апреля доступен по спеццене 14 490 рублей, а затем его стоимость составит 15 990 рублей. Он оснащается 5,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленным кромками, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.