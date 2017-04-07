В сеть утекли номера производственной версии прошивки Samsung Galaxy Note 8

После того, как Samsung Galaxy S8 и S8+ были анонсированы официально, следующим устройством от корейского гиганта, о котором мы будем слышать постоянно на протяжении ближайшего времени, становится Galaxy Note 8. В SamMobile пишут, что Samsung уже начала работу над программным обеспечением наследника Galaxy Note 7.

Более того, в сеть утекли номера производственной версии прошивки устройства. Кроме того, также появились номера и восстановленного, на этот раз уже точно «безопасного» Galaxy Note 7, который, впрочем, будет продаваться не на всех рынках.

Восстановленный Galaxy Note7: N935LKLU2AQD2/N935LLUC2AQD2/N935LKLU2AQD2

Galaxy Note8: N950FXXU0AQC6/N950FOXM0AQC6/N950FXXU0AQC6

Официального анонса Note 8, напомним, до сих пор не произошло.

По данным одного из источников, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Судя по наброскам, Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, решетка динамика и слот для стилуса S-Pen. На верхней грани — гибридный слот SIM/microSD и еще одна решетка динамика.