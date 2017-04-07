Samsung официально представила более мощный Galaxy S8+

Слухи в очередной раз не обманули — компания Samsung официально представила специальную более мощную версию Galaxy S8+ на родном корейском рынке. Эта вариация Galaxy S8+ (маркировка SM-G955N) обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо стандартных 4 ГБ оперативной памяти и накопителя на 64 ГБ.





Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM представлена только в черном цвете и сейчас доступна для предварительного заказа в онлайн-магазине Samsung за 1 155 000 южнокорейских вонов, то есть около 1017 долларов США с контрактом операторов SKT, KT и LG U+ и около 1116 долларов без контракта. Продажи должны стартовать 18 апреля. Оформившие предзаказ получат бесплатно док-станцию Samsung Dex.





Эта вариация Samsung Galaxy S8+ базируется на Exynos 8895 и по остальным параметрам, кроме памяти, совпадает с представленной международно моделью.

Как ожидается, более мощный Galaxy S8+ также появится в Китае. Впрошлом году Samsung выпустила вариант Galaxy S7 на 128 ГБ памяти только в Корее, а затем еще в некоторых регионах вроде Индии и Новой Зеландии.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.