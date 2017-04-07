Samsung подумывает о выпуске более мощного Galaxy S8+ за пределами Кореи и Китая

Как мы уже писали, компания Samsung начала принимать предварительные заказы на более мощную версию Galaxy S8+ на родном корейском рынке и собирается выпустить ее в Китае. Теперь стало известно, что эта вариация флагмана может стать доступна и в других регионах.


Более мощная вариация Galaxy S8+ (маркировка SM-G955N) обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо стандартных 4 ГБ оперативной памяти и накопителя на 64 ГБ.

Samsung рассматривает возможность выпустить Galaxy S8+ с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM в других регионах. Об этом сообщило корейское издание Yonhap News. В каких регионах появится смартфон будет зависеть от спроса на рынке.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.

Источник
Yonhap News
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8+

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших защищенных смартфонов, которые можно потерять, но не разбить

17 марта

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

8 фишек нового смартфона Samsung Galaxy S8

31 марта

Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

30 марта

Samsung официально представила более мощный Galaxy S8+

7 апреля

Флагманские Samsung Galaxy S8 и S8 Plus представлены официально

29 марта
Из рубрикиТелефоны
Главное за неделю: цены на iPhone 8, Windows 10 Creators Update и Meizu Pro 7 на рендерах
Предзаказ на iPhone 8 стартует в сентябре, но поставки задержатся
Огромный Xiaomi Mi Max 2 засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 438
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41