Samsung подумывает о выпуске более мощного Galaxy S8+ за пределами Кореи и Китая

Как мы уже писали, компания Samsung начала принимать предварительные заказы на более мощную версию Galaxy S8+ на родном корейском рынке и собирается выпустить ее в Китае. Теперь стало известно, что эта вариация флагмана может стать доступна и в других регионах.





Более мощная вариация Galaxy S8+ (маркировка SM-G955N) обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо стандартных 4 ГБ оперативной памяти и накопителя на 64 ГБ.

Samsung рассматривает возможность выпустить Galaxy S8+ с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM в других регионах. Об этом сообщило корейское издание Yonhap News. В каких регионах появится смартфон будет зависеть от спроса на рынке.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.