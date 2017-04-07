Огромный Xiaomi Mi Max 2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 2, который пока не был представлен официально.





В бенчмарке модель проходит под кодовым названием Xiaomi Oxygen, открывая основные параметры устройства. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. У основной камеры есть возможность съемки 4K-видео.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506. Предположительно речь идет о пока еще не представленном официально чипе Snapdragon 660 среднего уровня. Также отмечаются 5 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержка NFC.