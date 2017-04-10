Голосовой помощник Bixby изучит новые языки к концу года

Немецкое подразделение Samsung внесло дополнительную ясность в вопрос о том, когда можно ожидать поддержку новых языков в голосовом помощнике Bixby, помимо английского и корейского.


Как мы уже писали, одной из особенностей флагманских Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стал голосовой помощник Bixby. На момент релиза он будет весьма ограничен по функциональности в плане языков. Samsung уже подтвердила, что на момент запуска у Bixby будет предусмотрена поддержка только корейского и американского английского.

Согласно странице в разделе поддержки на немецком сайте Samsung, немецкий язык станет доступен для Bixby в четвертом квартале 2017 года.

Международный релиз Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ с Bixby на борту состоится 21 апреля, а в России — 28 апреля. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей, предзаказ уже открыт.

Источник
Samsung
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Samsung Samsung Galaxy S8 голосовой помощник Samsung Galaxy S8+ Bixby

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