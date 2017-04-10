Будущие Google Pixel обзаведутся изогнутым дисплеем

Компания Google собирается вложить 880 миллионов долларов в LG Display для производства OLED-дисплеев в будущих смартфонах Pixel. Причем эти дисплеи будут гибкими, что позволит оснастить следующее поколение Pixel изогнутыми на кромках экранами. Об этом сообщил корейский ресурс ETNews.





На данный момент технических подробностей о следующих Pixel известно не слишком много. Они разрабатываются под кодовыми названиями Walleye (светлоперый судак) и Muskie (щука-маскинонг). Предположительно, они получат защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Также ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.