Сапфировый HTC U Ultra появится в Европе в апреле

Топовая версия HTC U Ultra станет доступна в Европе с 18 апреля 2017 года. Об этом сообщил профильный ресурс Winfuture.de.


Отметим, что младшая модель HTC U Ultra с 64 ГБ встроенной флеш-памяти и защитным стеклом Gorilla Glass 5 доступна во многих регионах, включая. При этом старшая версия HTC U Ultra с сапфировым стеклом и 128 ГБ встроенной флеш-памяти пока вышла только на домашнем рынке, Тайване.

По данным источника, с 18 апреля HTC U Ultra с сапфировым стеклом появится как минимум в Германии и Швейцарии по цене 849 евро. Для сравнения, обычная версия HTC U Ultra обойдется в Европе за 699 евро.

Напомним, HTC U Ultra получил вспомогательный дисплей, как у LG V10 и LG V20, расположенный над основным. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым основным Super LCD 5-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), вспомогательным 2-дюймовым Super LCD 5-дисплеем с разрешением 160 x 1040 пикселей, 15-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Технология HTC Sense Companion изучает привычки пользователя, чтобы выдавать актуальные подсказки относительно контактов, приложений и оповещений на втором дисплее. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.

Источник
Winfuture.de
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