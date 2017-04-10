LG обновляет смарт-часы G Watch R и Watch Urbane до Android Wear 2.0

Компания LG Electronics официально объявила о старте распространения обновления прошивки с Android Wear 2.0 для смарт-часов LG G Watch R, Watch Urbane первого поколения. Апдейт для Watch Urbane второго поколения ожидается в начале мая.





Напомним, на прошлой неделе пользователи LG G Watch R и LG Watch Urbane начали сообщать о доступном апдейте со свежей версией платформы Android Wear 2.0. Теперь это подтверждено официально.

Отметим, что не так давно Google призналась в специальной задержке широкого распространения Android Wear 2.0 из-за обнаруженного программного сбоя во время финального тестирования. Сейчас апдейт постепенно становится доступным для все большего числа моделей.

Как было заявлено в момент релиза платформы, обновление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.