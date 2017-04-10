Oppo R11 с селфи-камерой на 20 Мп засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Oppo R11, который пока не был представлен официально.


Смартфон может получить основную двойную камеру, впервые для Oppo. В бенчмарке смартфон проходит под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, бенчмарк не дает информации относительно того, двойная камера или одинарная.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID OPPO GFXBench Oppo R11

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