Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 показался на фото

Вьетнамский профильный ресурс SamsungVn опубликовал подборку живых фотографий, на которых, предположительно, представлен восстановленный смартфон Samsung Galaxy Note 7.

Напомним, в конце марта компания Samsung Electronics официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

На фото видно, что смартфон обладает аккумулятором 3200 мАч и работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним слухам, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие компоненты останутся в точности такими, как у оригинала.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
SamsungVn
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7

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