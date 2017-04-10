Потенциальный Samsung Galaxy Note 8 показался на фото

В сети постепенно начинает накапливаться информация о готовящемся к выпуску наследника печально известного фаблета Samsung Galaxy Note 7. На этот раз профильный ресурс SlashLeaks поделился фотографией, найденной на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, на которой с некоторой вероятностью представлен Samsung Galaxy Note 8, собственной персоной.





Впрочем, не следует слишком сильно надеяться на достоверность фото, еще слишком рано для подобных утечек. Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.