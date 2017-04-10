Xiaomi Mi 6 может дебютировать завтра

Компания Xiaomi намекнула на возможный завтрашний анонс своего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. В своем официальном аккаунте в Weibo, китайском аналогн Twitter, компания публиковала посты о прошлых флагманах Xiaomi Mi, по одному каждый день. Сегодня вышла публикация о Xiaomi Mi 5, выпущенном в прошлом году.



По мнению экспертов, это можно считать весомой уликой, подтверждающей дебют Xiaomi Mi 6 именно на завтрашней пресс-конференции, 11 аапреля.

Согласно предварительным утечкам, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus.

Xiaomi Mi 6 получает 19-мегапиксельную одинарную камеру на основе Sony IMX400, а Xiaomi Mi 6 Plus — двойную 12-мегапиксельную на основе Sony IMX 362. Фронтальная камера имеет разрешение 8- МП. Также можно отметить аккумулятор на 3200 мАч в младшей модели и 4500 мАч в старшей. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
Weibo
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