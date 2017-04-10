В сети появилось новое изображение Xiaomi Mi 6, нового флагманского смартфона китайского производителя. На картинке можно увидеть устройство спереди, а также сканер сетчатки (он расположен между передней камерой и наушником) и дактилоскопический сенсор.

Согласно предварительным утечкам, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus.

Xiaomi Mi 6 получает 19-мегапиксельную одинарную камеру на основе Sony IMX400, а Xiaomi Mi 6 Plus — двойную 12-мегапиксельную на основе Sony IMX 362. Фронтальная камера имеет разрешение 8- МП. Также можно отметить аккумулятор на 3200 мАч в младшей модели и 4500 мАч в старшей. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается 11 или 16 апреля.