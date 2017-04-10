ZTE nubia Z17 mini с двойной камерой выйдет в Европе в мае

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о выпуске в международном масштабе смартфона ZTE nubia Z17 mini.





Напомним, ZTE nubia Z17 mini был анонсирован на прошлой неделе в Китае и поступит в продажу 13 апреля по цене 246 долларов за версию с Qualcomm Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти, 289 долларов за версию с Qualcomm Snapdragon 653 и 6 ГБ оперативной памяти.

По данным источника, международный релиз ZTE nubia Z17 mini, включая Европу и Индию, запланирован на конец мая 2017 года. Европейские цены пока не объявлены.

ZTE nubia Z17 mini получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельным монохромным модулем и 13-мегапиксельным цветным модулем на базе сенсора Sony IMX258, с системой оптической стабилизации изображения и возможностью записи 4K-видео. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 653, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 200 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2950 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4.0. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Размеры составляют 146,65 × 72,5 × 7,45 мм, а вес — 155 граммов.