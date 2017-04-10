ZTE анонсировала свои первые смарт-часы Quartz на базе Android Wear

Компания ZTE представила свои первые смарт-часы на базе платформы Android Wear. Они называются ZTE Quartz и работают под управлением свежей Android Wear 2.0. Последнее делает смарт-часы одними из самых дешевых моделей с голосовым помощником Google Assistant.


ZTE Quartz оснащаются круглым 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 500 мАч. Смарт-часы защищены от воды и пыли по стандарту IP67, получили акселерометр, барометр и гироскоп, поддерживают Bluetooth 4.1, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS и сотовые сети LTE. У них нет NFC и встроенного пульсомера.


ZTE Quartz поступят в продажу в США с 14 апреля по цене $192.

Источник
ZTE
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