Смартфон Xiaomi Mi 6 набрал около 170 000 баллов в AnTuTu

Новый флагманский смартфон от Xiaomi, Xiaomi Mi 6, который должны официально показать совсем скоро (уже сегодня), засветился в тесте AnTuTu, где набрал около 170 000 баллов. Для сравнения, в этом же тесте Xiaomi Mi 5s показал результаты на уровне 131 000 баллов.

Начинка у устройства весьма продвинутая. Согласно предварительным утечкам, которые подтверждаются в тесте, Xiaomi Mi 6 базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не на прошлогоднем Snapdragon 821. За графику отвечает Adreno 540.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus. В AnTuTu, впрочем, участвовал Mi 6 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Указывается, что Xiaomi Mi 6 получает 12 МП основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.