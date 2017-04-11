Смартфон Xiaomi Mi 6 набрал около 170 000 баллов в AnTuTu

Новый флагманский смартфон от Xiaomi, Xiaomi Mi 6, который должны официально показать совсем скоро (уже сегодня), засветился в тесте AnTuTu, где набрал около 170 000 баллов. Для сравнения, в этом же тесте Xiaomi Mi 5s показал результаты на уровне 131 000 баллов.

Начинка у устройства весьма продвинутая. Согласно предварительным утечкам, которые подтверждаются в тесте, Xiaomi Mi 6 базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не на прошлогоднем Snapdragon 821. За графику отвечает Adreno 540.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus. В AnTuTu, впрочем, участвовал Mi 6 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Указывается, что Xiaomi Mi 6 получает 12 МП основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 8 МП. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Xiaomi Mi 6

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Что случилось 10 апреля 2017 года?
Потенциальный Samsung Galaxy Note 8 показался на фото
Oppo R11 с селфи-камерой на 20 Мп засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39