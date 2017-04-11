Caviar выпускает пасхальные iPhone 7

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, представила новую серию Credo, приуроченную к Пасхе.


В пасхальную серию вошли версии iPhone 7 и смарт-часов Apple Watch. В оформлении эксплуатируются православные мотивы. Более того, как утверждают создатели моделей, дизайн получил благословение в церкви, а сами смартфоны были освящены в Городецком Федоровском Мужском Монастыре.

Две основные вариации дизайна получили названия «Спаси и сохрани» и «Отче наш». В отделке используются очертания креста, куполов, алтаря в Храме Христа Спасителя, а также слова молитвы.

Если отвлечься от тематики оформления, то новые модели получили еще одно новшество — смартфоны впервые для бренда оснащены цельными ювелирными корпусами с золотым покрытием. Беспрерывный рисунок узора нанесен не только на заднее панно, но и по периметру, на все боковые грани.

Цена новых iPhone 7 — от 199 000 рублей при объеме памяти в 128 ГБ, смарт-часов — от 189 000 рублей. Каждая модель ограничена тиражом из 99 экземпляров.

Источник
Caviar
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