Смартфон LeEco Le Pro 3 обзавелся двойной камерой и искусственным интеллектом

Компания LeEco представила новую версию прошлогоднего смартфона LeEco Le Pro 3. Модель называется LeEco Le Pro 3 AI Edition. Она получила основную двойную камеру и помощник на основе искусственного интеллекта. Отдельной изюминкой стали наклейки для модуля задней камеры, превращающие камеру в забавные мордочки.





LeEco Le Pro 3 AI Edition доступен в двух вариантах. Базовая версия основана на процессоре MediaTek Helio X23, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия — на десятиядерном MediaTek Helio X27, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Основная камера состоит из 13-мегапиксельного цветного модуля и 13-мегапиксельного монохромного модуля.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EUI 5.9.

LeEco Le Pro 3 AI Edition оценен в $260 и $350, соответственно. Продажи в Китае стартуют 14 апреля 2017 года.