Moto E4 или Moto C окажется дешевле 100 долларов

В сети появились подробности и рендеры ультрабюджетного смартфона под брендом Moto, который сейчас готовит к выпуску компания Lenovo. Слухи о нем пока довольно противоречивы. Смартфон может оказаться Moto E4 или Moto C, при этом стоимость прогнозируется дешевле 100 долларов, около 80 долларов.


Как ожидается, смартфон получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 854 пикселей, 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальуню камеры. Аппаратной основой станет четырехъядерный процессор MediaTek и от 1 ГБ до 4 ГБ оперативной памяти, что несколько странно для устройства такого класса. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч.

Несмотря на крайне простые параметры, смартфон работает на свежей операционной системе Android 7.0 Nougat.

Источник
PocketNow
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto

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