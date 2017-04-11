Moto E4 или Moto C окажется дешевле 100 долларов

В сети появились подробности и рендеры ультрабюджетного смартфона под брендом Moto, который сейчас готовит к выпуску компания Lenovo. Слухи о нем пока довольно противоречивы. Смартфон может оказаться Moto E4 или Moto C, при этом стоимость прогнозируется дешевле 100 долларов, около 80 долларов.





Как ожидается, смартфон получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 854 пикселей, 5-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальуню камеры. Аппаратной основой станет четырехъядерный процессор MediaTek и от 1 ГБ до 4 ГБ оперативной памяти, что несколько странно для устройства такого класса. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч.

Несмотря на крайне простые параметры, смартфон работает на свежей операционной системе Android 7.0 Nougat.