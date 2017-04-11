Xiaomi попросит за Mi VR Play 2 всего 14 долларов

Компания Xiaomi представила свою новую VR-гарнитуру под названием Mi VR Play 2, которая является логическим продолжением «просто» Mi VR Play, выпущенной в прошлом году. Второе поколение обойдется всего в 99 юаней (а это примерно 13-14 долларов).

В продажу бюджетный пропуск в виртуальные миры поступит уже 19 апреля. Среди нововведений — более удобный материал, меньший вес и продвинутая «невидимая» система охлаждения для большего комфорта пользователей. Кроме того, в Xiaomi утверждают, что подключение смартфона к гарнитуре стало проще.

Информации о том, выйдет ли Mi VR Play 2 за пределами Поднебесной, пока нет.