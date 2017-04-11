Цифра дня: Сколько предзаказов оформили на Samsung Galaxy S8 корейцы?

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620 000

предзаказов оформили на Samsung Galaxy S8 корейцы.

Компания Samsung Electronics поделилась успехами относительно предварительных продаж на свой новый флагман. За пять дней с момента открытия предзаказа в Корее количество предзаказов на Samsung Galaxy S8 превысило 600 тысяч.





По словам представителя компании, на Samsung Galaxy S8 оформлено 620 000 предварительных заказов, а на Samsung Galaxy S8+ с 128 ГБ памяти — 150 тысяч.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт и в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.