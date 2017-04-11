Samsung тестирует двухэкранный прототип Galaxy X

Компания Samsung Electronics вскоре начнет тестировать прототип смартфона с двумя экранами. Об этом сообщил корейский ресурс The Investor со ссылкой на источники в индустрии.


Как сообщается, этот двухэкранный смартфон с большой вероятностью представляет собой предварительный прототип готовящегося к выходу складного смартфона с гибким дисплеем, известного под кодовыми названиями Project Valley и Samsung Galaxy X.

Прототип может складываться и раскладываться на полные 180 градусов. Он оснащается двумя AMOLED-дисплеями, соединенными в середине шарниром. По данным анонимных источников, Samsung сейчас прощупывает почву и собирает идеи относительно складного смартфона. Ограниченная партия Galaxy X может быть произведена во второй половине 2017 года.

Источник
The Investor
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy X

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