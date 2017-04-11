Рассекречены цены на Xiaomi Redmi Pro 2

В китайском интернет-магазине Taobao был замечен готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Redmi Pro 2, который пока не был представлен официально.





По данным источника, Xiaomi Redmi Pro 2 в стандартном варианте с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 1599 китайских юаней, то есть около 232 долларов США. Старшая вариация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — в 1799 китайских юаней, то есть около 261 доллара США.

Характеристики включают металлический корпус, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 660, аккумулятор на 4500 мАч, 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX362 и автофокусом Dual Pixel.