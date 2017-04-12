Рендер HTC One X10 обещает емкий аккумулятор

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал рендер готовящегося к выпуску смартфона HTC One X10, который пока не был представлен официально.





Судя по рендеру, смартфон сможет похвастаться емкой батареей и заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, HTC One X10 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой с двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Как ожидается, HTC One X10 будет продаваться примерно за 300 доллара США.