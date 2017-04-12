Qualcomm обвиняет Apple в ограничении ее модема iPhone 7 до уровня Intel

Компания Qualcomm представила встречные иски и ответ на иск, поданный в январе компанией Apple в окружном суде США в южном округе Калифорнии. Среди прочих обвинений, выдвигаемых Qualcomm, производитель недоволен тем, что Apple решила не использовать полную производительность модемов Qualcomm в смартфонах iPhone 7, сводя на нет разницу в скорости iPhone на базе чипов Qualcomm и аппаратов с чипами от конкурентов.





Проще говоря, Qualcomm обвиняет Apple в том, что она ограничила скорость модемов Qualcomm в iPhone 7, чтобы разница в производительности с iPhone на базе Intel не бросалась в глаза. Также Qualcomm утверждает, что когда iPhone с Qualcomm обгоняет iPhone с Intel, то Apple ложно заявляет об отсутствии заметной разницы между этими двумя вариантами.

Вообще, в заявке Qualcomm говорится о неспособности Apple вести добросовестные переговоры для получения лицензии по основным, принадлежащим Qualcomm патентам на 3G и 4G стандарты, на справедливых условиях, а также описываются действия компании Apple, противоречащие соглашениям Qualcomm.

Кроме того, Qualcomm добивается возмещения ущерба со стороны Apple за отказ от своих обещаний по нескольким соглашениям и пытается запретить Apple в дальнейшем вмешиваться в соглашения Qualcomm с компаниями - лицензиатами Qualcomm, производящими устройства iPhone и iPad для Apple.