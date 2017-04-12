Продажи защищенного Samsung Galaxy Xcover 4 стартуют 24 апреля

Компания Samsung вскоре начнет продажу в Европе нового поколения защищенных смартфонов — Galaxy Xcover 4. По сообщению ритейлера Clove, в Великобритании смартфон появится с 24 апреля за 249 фунтов стершингов. Он ожидается и в других европейских странах по цене около 259 евро.





Samsung Galaxy Xcover 4 создан для использования не в самых благоприятных условиях. Он сертифицирован по стандарту IP68, что говорит о возможности погружения на 1,5 метра и полной защите от проникновения пыли. В плане ударопрочности, переносимости вибраций, низких и высоких температур, то смартфон соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Кроме того, сенсорный экран распознает нажатия в перчатках, а под дисплеем расположены аппаратные навигационные кнопки.

Samsung Xcover 4 оснащается 4,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неназванный четырехъядерник с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.