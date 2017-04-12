Продажи защищенного Samsung Galaxy Xcover 4 стартуют 24 апреля

Компания Samsung вскоре начнет продажу в Европе нового поколения защищенных смартфонов — Galaxy Xcover 4. По сообщению ритейлера Clove, в Великобритании смартфон появится с 24 апреля за 249 фунтов стершингов. Он ожидается и в других европейских странах по цене около 259 евро.


Samsung Galaxy Xcover 4 создан для использования не в самых благоприятных условиях. Он сертифицирован по стандарту IP68, что говорит о возможности погружения на 1,5 метра и полной защите от проникновения пыли. В плане ударопрочности, переносимости вибраций, низких и высоких температур, то смартфон соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Кроме того, сенсорный экран распознает нажатия в перчатках, а под дисплеем расположены аппаратные навигационные кнопки.

Samsung Xcover 4 оснащается 4,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неназванный четырехъядерник с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
Clove
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Xcover 4

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